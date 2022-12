Il break del tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il break del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIE

Significato/Curiosita : Il break del tennis

Cercando altri significati, vedi tie break (disambigua). il tie-break, in un incontro sportivo, è una forma abbreviata del gioco, che solitamente consiste...

tie – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di tippi (etiopia) tiê – una cantautrice brasiliana tie – un album del 2014 di ninni poijärvi tie-break... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

