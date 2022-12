Arginare la folla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arginare la folla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTENERE

Significato/Curiosita : Arginare la folla

Del pavimento. i provvedimenti adottati dal teatro per arginare il problema hanno interessato la tappezzeria dei palchi rimuovendo tutti i pannelli in...

Contenimento può aiutarli a tranquillizzarsi. esistono due metodi per contenere il bambino: il metodo dell'holding e il metodo dell'avvolgimento. il metodo...

