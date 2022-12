Do ut __, espressione latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Do ut __, espressione latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DES

Significato/Curiosita : Do ut __, espressione latina

do ut des è una frase latina dal significato letterale «io do affinché tu dia» e in senso lato «scambiamoci queste cose in maniera ben definita». in un...

