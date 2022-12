Lo perde chi resta indietro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo perde chi resta indietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERRENO

Significato/Curiosita : Lo perde chi resta indietro

Proseguire confidando nell'esperienza di stokrotka che aiuterà chi è rimasto indietro ma il dedalo di condotti sembra infinito e non si riesce a trovare...

Disambiguazione – "terreno" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi terreno (disambigua) o terreni (disambigua). profilo di suolo a, b,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 dicembre 2022

Altre definizioni con perde; resta; indietro; Se manca l acqua perde la bellezza; La perde chi perde il sangue freddo; Se ella la perde ; Può perde rlo un atleta; Un pezzo da collezione resta to in un singolo esemplare; Quello che resta ... d una ferita; Si presta con attenzione; Lucertola con la cresta ; Può volare all indietro ; I passi indietro a scuola; Come il fenomeno che non può... tornare indietro ; Non si tira mai indietro se c è da sedersi a tavola; Cerca nelle Definizioni