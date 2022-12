Chi la oppone... non cede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la oppone... non cede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RESISTENZA

Significato/Curiosita : Chi la oppone... non cede

Irregolare. la compagnia teatrale richiede che yusuke non guidi, ma sia accompagnato nella sua auto, una saab 900 turbo rossa del 1987. all'inizio si oppone, ma...

la resistenza italiana (anche detta resistenza partigiana, o semplicemente resistenza, oppure secondo risorgimento) fu l'insieme...

