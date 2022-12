Si pratica... atterrando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica... atterrando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : LOTTA GRECOROMANA

Significato/Curiosita : Si pratica... atterrando

Mosca, attraversando le frontiere sovietiche senza essere scoperto e atterrando vicino alla piazza rossa, screditò pesantemente i militari sovietici:...

Di lotta greco-romana. la tecnica eseguita è una proiezione con piegamento all'indietro, o german suplex, o più comunemente rovesciata. la lotta greco-romana... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

Altre definizioni con pratica; atterrando; Lo pratica chi viaggia per svago ma rispettando l ambiente; Lo sport pratica to da Charlie Brown; Il surf pratica to sui campi da sci; Era pratica ta dai veggenti; Cerca nelle Definizioni