ive... in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: ive... in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONTANARO

Significato/Curiosita : Ive... in alto

Corrispondente, gli aggettivi terminanti in -ë elidono quest'ultima e aggiungono -ivë, quelli terminanti in -n, cambiano la -n in m e aggiungono -bë. i pronomi vennero...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi montanaro (disambigua). montanaro (montanar in piemontese) è un comune italiano di 5 128 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

Altre definizioni con alto; alto funzionario statale; Il suo alto bacino è il Cadore; Comprende marcia, corsa, salto e lancio; Mira molto in alto ; Cerca nelle Definizioni