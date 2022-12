Le battezza il comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le battezza il comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VIE

Significato/Curiosita : Le battezza il comune

Tuttora esistente che ritiene giovanni battista l'ultimo dei profeti che battezzò il cristo spirituale croce di san giovanni battista, la croce bianca (o...

vie – codice nazionale cio del vietnam vie – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di vienna-schwechat, austria vie – codice identificativo dell'ndb... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

Altre definizioni con battezza; comune; Si impone battezza ndo; Analcolico italiano battezza to in origine Picador; Il fiume in cui venne battezza to Gesù; Il fiume dove si dice sia stato battezza to Gesù; Segue Rivignano nel nome di un comune del Friuli Venezia Giulia; Disegni in alto: la parte del nome in comune ; Quelle parallele non hanno punti in comune ; Alberello comune sulle colline dei Paesi mediterranei; Cerca nelle Definizioni