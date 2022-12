Vescichette sebacee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vescichette sebacee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Vescichette sebacee

Loro funzione principale è la vasocostrizione, la contrazione delle vescichette seminali, della prostata e l'eiaculazione. le fibre parasimpatiche derivano...

Il termine cisti (o ciste) può riferirsi a: cisti, in botanica, organo che consente la sopravvivenza di piante in periodi sfavorevoli. cisti, in medicina...