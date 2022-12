La vecchietta che mette i doni nelle calze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vecchietta che mette i doni nelle calze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BEFANA

Significato/Curiosita : La vecchietta che mette i doni nelle calze

Dall'antica roma. la befana è una vecchietta spesso sorridente ed ha una borsa o un sacco pieno di ogni squisitezze e regali per i bambini meritevoli...

Statuina raffigurante la befana. la befana, corruzione lessicale di epifania (dal greco pfa, epifáneia) attraverso bifanìa e befanìa, è una figura folcloristica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

