Una sezione d una poesia - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : STROFA

Significato/Curiosita : Una sezione d una poesia

Disambiguazione – "poesie" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi poesia (disambigua) o poesie (disambigua). la poesia è una forma d'arte che...

Nella letteratura e nella metrica, la strofa (o strofe) è un gruppo di versi, di numero e di tipo fisso o variabile che vengono organizzati secondo uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

