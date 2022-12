Termina con un punto interrogativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termina con un punto interrogativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DOMANDA

Significato/Curiosita : Termina con un punto interrogativo

con un punto interrogativo per indicare una domanda come, ad esempio, in: "dove stai andando!". in termini di programmazione per computer, il punto esclamativo...

domanda (o interrogazione) – espressione linguistica di una richiesta di informazioni, contrapposta all'asserzione e all'esortazione domanda – azione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

domanda (o interrogazione) – espressione linguistica di una richiesta di informazioni, contrapposta all'asserzione e all'esortazione domanda – azione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022