Il suo alto bacino è il Cadore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo alto bacino è il Cadore.

Soluzione 5 lettere : PIAVE

Significato/Curiosita : Il suo alto bacino e il cadore

il lago di centro cadore (o più semplicemente lago di cadore) è uno specchio d'acqua artificiale situato nella regione storico-geografica del cadore, lungo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piave (disambigua). il piave è un fiume italiano, che nasce dalle alpi carniche (monte peralba)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con alto; bacino; cadore; Comprende marcia, corsa, salto e lancio; Mira molto in alto ; Il più elevato alto piano della Terra; Risolvi l immagine in alto ; Relativo a un bacino con acqua salmastra; Lo è il bacino parigino; Serve a contenere l acqua di un bacino idrico; Un bacino tra Bolivia e Perù; Di cadore nel Bellunese; C è... di cadore ; Il suo bacino è il cadore ; Li eccitano i picadore s;