Striscia pubblicitaria sul Web - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : BANNER

Significato/Curiosita : Striscia pubblicitaria sul web

A striscia, spesso posta all'inizio di una pagina web di un rispettivo sito web. i banner web funzionano allo stesso modo degli annunci pubblicitari tradizionali:...

Significati, vedi banner (disambigua). un esempio di banner di wikipedia nel web, un banner (web banner o banner ad, dall'inglese "banner" che letteralmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con striscia; pubblicitaria; Una striscia usata per chiudere il sacco; striscia di cuoio per militari; La striscia palestinese sulla costa mediterranea; striscia di garza usata per fasciare le ferite; Striscia pubblicitaria ... Su Internet; Società pubblicitaria Italiana; Le parole sull insegna pubblicitaria ; L art... a cui si affida l impostazione grafico-visiva della campagna pubblicitaria ; Cerca nelle Definizioni