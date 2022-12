Sono i padri di tutte le copie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono i padri di tutte le copie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORIGINALI

Significato/Curiosita : Sono i padri di tutte le copie

Lavoro al congresso. (incisione di waterman lilly ormsby di un dipinto di john trumbull) lo stesso argomento in dettaglio: padri fondatori degli stati uniti...

Silvestri, sottotono - originali, su ondarock, 7 giugno 2021. url consultato il 23 novembre 2021. ^ recensione: sottotono – "originali", su newsic, 4 giugno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

