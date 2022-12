Seduceva tra le onde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seduceva tra le onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Creatura demoniaca dai piedi di bronzo: si trasformava in una giovane donna e seduceva gli uomini per bere il loro sangue. lamia banchettava sui letti dei bambini...

Il pescatore e la sirena (the fisherman and the syren), di frederic leighton, c. 1856-1858 la sirena è una creatura mitologica acquatica, con aspetto umano...