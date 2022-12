Lo scioglimento delle nevi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scioglimento delle nevi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Stagione e delle condizioni meteorologiche: il livello più alto è raggiunto normalmente in tarda primavera con lo scioglimento delle nevi. in tale periodo...

Del termine in politica e storiografia, vedi disgelo (politica). in glaciologia con il termine disgelo si intende il processo di durata e occorrenza...