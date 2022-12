Ci va la nave che non è governata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci va la nave che non è governata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DERIVA

Significato/Curiosita : Ci va la nave che non e governata

Termine deriva definisce lo scostamento (con qualunque angolo) di un corpo in movimento rispetto alla traiettoria prefissata. usi del termine: deriva – in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con nave; governata; La nave con tre piani di vogatori; Una nave da MM; Fa dirottare la nave che lo capta; Uno squarcio che può mandare a fondo la nave ; Fu governata da Priamo; Antica regione sul mar Nero governata da Prusia; 0 va la nave che non è governata ; Furgone Fiat area governata da parenti del re; Cerca nelle Definizioni