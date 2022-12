I nativi in cui si imbatte l esploratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I nativi in cui si imbatte l esploratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INDIGENI

Significato/Curiosita : I nativi in cui si imbatte l esploratore

Storie tramandate oralmente dai nativi americani si dice che sacajawea anziché morire nel 1812 lasciò il marito e s'imbatté in una tribù nelle grandi pianure...

Degli indigeni nativi americani australiani aborigeni popoli indigeni del brasile popoli indigeni della colombia tribù mai contattate rock indigeno altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con nativi; imbatte; esploratore; nativi di due continenti; Incassano i titoli di credito non nominativi ; I nativi della città veneta con il Teatro Olimpico; Così si chiamano i nativi di Chieti; imbatte rsi in qualcuno; Ferdinando, esploratore portoghese; L esploratore svedese che per primo scoprì il passaggio di Nord Est; Robert Edwin, esploratore polare statunitense; Il Cristoforo celeberrimo esploratore ; Cerca nelle Definizioni