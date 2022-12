La misura approssimativa d una mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La misura approssimativa d una mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPANNA

Significato/Curiosita : La misura approssimativa d una mano

Questo rapporto 2d:4d può essere considerato una misura approssimativa dell'esposizione prenatale agli androgeni, i rapporti bassi 2d:4d sembrerebbero correlare...

