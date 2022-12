Se manca l acqua perde la bellezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se manca l acqua perde la bellezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FONTANA

Significato/Curiosita : Se manca l acqua perde la bellezza

Cercando altri significati, vedi fontana (disambigua). un collage di fontane una fontana per attingere acqua una fontana (dal latino fontis, "sorgente")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

La perde chi perde il sangue freddo; Se ella la perde ; Può perde rlo un atleta; Può perde rla chi ne acquista una straniera; Prodotto per la bellezza ; Il dio greco della bellezza ; Un omaggio alla bellezza ; Dotata di bellezza aggraziata e gentile;