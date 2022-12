L isola nel cui labirinto fu rinchiuso il Minotauro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola nel cui labirinto fu rinchiuso il Minotauro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CRETA

Significato/Curiosita : L isola nel cui labirinto fu rinchiuso il minotauro

Questa unione nacque icaro. nell'isola di creta il re minosse aveva chiesto a dedalo di costruire il labirinto per il minotauro. avendolo costruito, e quindi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi creta (disambigua). creta (afi: /'krta/; in passato anche creti, /'krti/; in greco: t... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con isola; labirinto; rinchiuso; minotauro; Penisola russa tra il Mare di Barents e il Mar Bianco; L isola nel golfo di Napoli sede di un penitenziario; L antica gente vissuta nella nostra penisola ; isola tra Malaysia e Giava; L isola col labirinto di Cnosso; Leggendario mostro del labirinto di Cnosso a Creta; labirinto sotterraneo... dai cunicoli stretti; Dedalo vi costruì il famoso labirinto ; È rinchiuso in carcere; E rinchiuso in gattabuia; Il mostro rinchiuso nel Labirinto di Cnosso; Carcere in cui anche il Pellico fu rinchiuso ; In testa al minotauro ; Costruì il labirinto del minotauro ; Re che rinchiuse il minotauro nel labirinto; Minosse li costrinse a nutrire il minotauro ; Cerca nelle Definizioni