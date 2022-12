Disegni con poche linee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disegni con poche linee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRATTEGGI

Significato/Curiosita : Disegni con poche linee

deriva dal termine con cui si indica il tradizionale foglio di acetato trasparente, cel, sul quale vengono realizzati i disegni nel processo di animazione...

Lo stesso argomento in dettaglio: cultura danubiana. la cosiddetta cultura della ceramica decorata a punzone (in tedesco stichbandkeramik, abbreviato stbk... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

