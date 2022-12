Si dice di un gesto o un azione che testimonia un sentimento o un accordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un gesto o un azione che testimonia un sentimento o un accordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SUGGELLO

Significato/Curiosita : Si dice di un gesto o un azione che testimonia un sentimento o un accordo

Non testimone di geova, in accordo con un'interpretazione delle parole di san paolo, che si espresse dicendo che una vedova cristiana era libera di risposarsi...

Sacro segreto di dio così come descritto in apocalisse 10,7. il sigillo (o suggello) era uno strumento di pietra, di osso o di metallo usato per lasciare un'impronta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con dice; gesto; azione; testimonia; sentimento; accordo; Se la dà sui piedi chi si contraddice ; Si dice dell età avanzata; Ha un proprio codice nell ordinamento giuridico italiano; Si dice d animale che piace poco; Si dice di gesto fatto nascostamente; Se non è un gesto d affetto, è un lago artificiale; Se non è un gesto d affetto, è un lago artificiale; Ideatore e gesto re di eventi e serate; Compie l azione del verbo; La intonazione dialettale; Una rotazione impressa alla palla da tennis; _ di fatto = relazione tra persone conviventi; Così è anche detta la testimonia l di un evento; Giura di dirla chi testimonia ; testimonia no gli andamenti delle aziende; La star testimonia l dei profumi Armani; Risentimento ... invecchiato; Un sentimento di rancore; Un riprovevole sentimento ; sentimento di contentezza; D accordo ; Non sempre vanno d accordo con la suocera; Lo dice chi non e d accordo ; La solleva chi non è d accordo