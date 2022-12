Si dice dell età avanzata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice dell età avanzata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CERTA

Significato/Curiosita : Si dice dell eta avanzata

Modo più significativo da quella del tardo ii millennio. si dice di solito che l'età del ferro si concluda nel bacino del mediterraneo con l'inizio della...

Quella certa età (that certain age) – film del 1938 diretto da edward ludwig quella certa età (le blé en herbe) – film del 1954 diretto da claude autant-lara... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con dice; dell; avanzata; Ha un proprio codice nell ordinamento giuridico italiano; Si dice d animale che piace poco; Chi non la dice mente; Brown: ha scritto Il Codice da Vinci; Se le fa chi gode dell e altrui sventure; La custodia protettiva dell o smartphone; Iniziali dell a Lagerbäck; La regione dell a Gran Bretagna con Cardiff; Diminuisce nell età avanzata ; Un ricovero per persone in età avanzata ; Riferito all età più avanzata ; L avanzata ... dei vecchi; Cerca nelle Definizioni