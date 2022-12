Costruzioni linguistiche che hanno una sintassi anomala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzioni linguistiche che hanno una sintassi anomala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Costruzioni linguistiche che hanno una sintassi anomala

Anche l'ergatività morfologica, poche lingue che manifestano l'ergatività morfologica hanno anche una sintassi ergativa. come per la morfologia, l'ergatività ...

Contemporaneità passando per gli scrittori del trecento: sono noti gli anacoluti di machiavelli e quelli, disseminati ne i promessi sposi, di alessandro...