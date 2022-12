C è chi lo confonde con il dittongo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi lo confonde con il dittongo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosita : C e chi lo confonde con il dittongo

Yeísmo, per il quale il suono della ll palatale si confonde con quello della y. si mantengono arcaismi rispetto allo spagnolo di spagna e si accettano...

iato la iato (industria automobili toscana o industria automobilistica torinese officine) è stata una fabbrica automobilistica nata nel 1985 che ha prodotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con confonde; dittongo; confonde i colori; Mascherarsi per confonde rsi nell ambiente; confonde alcuni colori; Si confonde col dittongo; Il dittongo in aramaico; Il dittongo in società; Il dittongo in giugno; Si confonde col dittongo ; Cerca nelle Definizioni