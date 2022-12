Fa accelerare il respiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa accelerare il respiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASMA

Significato/Curiosita : Fa accelerare il respiro

Prima dei polsi, poi - poiché il sangue, lento per la vecchiaia e lo scarso cibo che assumeva, non defluiva - per accelerare la morte si tagliò anche le...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asma (disambigua). le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere...

