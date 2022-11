Uno stile architettonico diffuso nel sud dell India - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno stile architettonico diffuso nel sud dell India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DRAVIDICO

Significato/Curiosita : Uno stile architettonico diffuso nel sud dell india

Armillare nel monastero di batalha. lo stile manuelino o tardo gotico portoghese è lo stile architettonico sontuoso e composito fiorito in portogallo nel primo...

Questo raggruppamento non è accettato da tutti i linguisti. il termine dravidico deriva dalla parola sanscrita dravia. non c'è accordo fra gli studiosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con stile; architettonico; diffuso; dell; india; Lo stile di cui Bernini è uno dei massimi esponenti; Il giorno dell anno bisestile ; Pregare in bello stile ; Nuotatore dallo stile anfibio; Un emisfero architettonico ; Decoro architettonico ; Un ordine architettonico classico; Uno stile architettonico austero e imponente; diffuso gioco con bastoncini colorati; Uccelletto simile alla cincia diffuso nelle paludi; Così è chiamato il fringuello australiano che è diffuso come animale domestico; diffuso social network cinese; Sul parafango dell a moto; Veicolo dell altro mondo; Parte dell occhio; Il compianto Mino dell a musica leggera italiana; L india na di Harrison Ford; Santone india no insensibile al dolore; Chitarra india na dai suggestivi accordi; Il gruppo india no con la Jaguar; Cerca nelle Definizioni