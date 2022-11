Una pulsantiera con le cifre per i computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pulsantiera con le cifre per i computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : TASTIERINO NUMERICO

Significato/Curiosita : Una pulsantiera con le cifre per i computer

Che venivano impartite al sistema ctc tramite una serie di codici di 4 cifre inseriti con una pulsantiera numerica. dal 13 agosto 2007 anche questo ctc...

Qzerty, l'azerty e il c'hwerty. tali tastiere utilizzano anche un tastierino numerico, che è un gruppo di tasti che replica i tasti dei numeri e degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

