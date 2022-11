La stagione in cui si beve di più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stagione in cui si beve di più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESTATE

Significato/Curiosita : La stagione in cui si beve di piu

De silva, editi da einaudi, non avevo capito niente (2007), mia suocera beve (2010) e divorziare con stile (2017). vincenzo malinconico è nella vita tutto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi estate (disambigua). paesaggio rurale in estate. l'estate è una delle quattro stagioni in cui è diviso l'anno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con stagione; beve; La stagione della villeggiatura; Frutta e ortaggi venduti ben oltre la loro stagione ; Così è la stagione più costosa; Relative alla stagione di dicembre; Lo beve chi... non vuole esagerare; Un moderno locale in cui si balla e si beve birra; Lo è l uovo che si beve ; Dito che alcuni alzano beve ndo; Cerca nelle Definizioni