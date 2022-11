Serve per far tirare il fiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per far tirare il fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VIRGOLA

Significato/Curiosita : Serve per far tirare il fiato

Di procrastinarla. tirare a campare fare il possibile, con una certa fatica, per sopravvivere. "meglio tirare a campare che tirare le cuoia", famosa battuta...

Norme che regolano l'uso della virgola sono piuttosto complesse, ma possono essere riassunte in alcuni punti. la virgola è usata: per dividere gli elementi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con serve; tirare; fiato; serve per pagare; Frutti per conserve ; Nella scorta e nelle riserve ; Si serve prima... dei primi; Ritirare un pegno; tirare giù dal trono; tirare una barca in secca; tirare a sinistra; Strumento a fiato dall imboccatura sottile; Suona uno strumento a fiato ad ancia doppia; Strumento musicale a fiato ad ancia doppia; Il corri soffiato ; Cerca nelle Definizioni