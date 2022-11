Va sempre su e giù per i piani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va sempre su e giù per i piani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASCENSORE

Significato/Curiosita : Va sempre su e giu per i piani

Cibo con sé, i prigionieri hanno la possibilità di mangiare, entro pochi minuti, gli avanzi di chi sta ai piani superiori. il protagonista è goreng, uno...

Tipo di ascensore a funzionamento continuo è il paternoster. ascensore al vittoriano roma 2009 ascensore inclinato di montmartre gli ascensori inclinati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Un bosco di piante sempre verdi; L antitesi di sempre ; Le loro notizie sono sempre molto attendibili; Giunge sempre inatteso; I piani studiati dai generali; Il piani sta le fa senza muoversi; Le esercitano i piani sti; Studia piani di battaglia;