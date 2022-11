Quello clinico comprende sintomi e dati di un paziente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello clinico comprende sintomi e dati di un paziente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUADRO

Significato/Curiosita : Quello clinico comprende sintomi e dati di un paziente

"segno", e dal suffisso -iké, "relativo a") è la disciplina che studia i sintomi e i segni clinici. l'etimologia del termine è identica a quella di semiotica...

quadro – sinonimo di "dipinto" quadro – in meccanica dei veicoli, termine che indica un motore a scoppio in cui il rapporto tra la corsa dei pistoni e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

