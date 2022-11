Il partito in cui militò Marco Pannella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il partito in cui militò Marco Pannella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RADICALE

Significato/Curiosita : Il partito in cui milito marco pannella

Fiducia craxi, su suggerimento del leader radicale marco pannella, decise di far votare il suo partito a favore del governo, insieme agli stessi radicali...

Partito radicale transnazionale e poi, nel 2011, statutariamente, in partito radicale nonviolento transnazionale e transpartito (o nonviolent radical party... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con partito; militò; marco; pannella; Espellere da un partito o da un associazione; Il trascinatore di un partito ; Arriva che il treno è partito ; Uno storico partito italiano; Il Pietro politico padovano che militò nel PDS; La squadra brasiliana in cui militò Pelé; Il gruppo in cui militò Peter Gabriel; La squadra londinese in cui militò Gianluca Vialli; Il marco del Milione; marco , economista vittima del terrorismo; Il marco ex calciatore detto il cigno di Utrecht; _ marco cestista; Il partito di cui pannella fu fondatore; Il partito fondato da Marco pannella ; Il partito di Marco pannella ed Emma Bonino; La Radio della lista Marco pannella ; Cerca nelle Definizioni