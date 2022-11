In nessun tempo... con il cetaceo bianco e nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In nessun tempo... con il cetaceo bianco e nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MAIORCA

Significato/Curiosita : In nessun tempo... con il cetaceo bianco e nero

I cetacei (cetacea brisson, 1762) sono un infraordine di mammiferi euteri, completamente adattatisi alla vita acquatica. il nome cetaceo deriva dal greco...

Australiana, vedi majorca (australia). bandiera di maiorca. la cattedrale di palma di maiorca. maiorca (afi: /ma'jrka/; indicata anticamente come maiorica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con nessun; tempo; cetaceo; bianco; nero; Quando cade non fa nessun rumore; A nessun o piace farla; nessun rimpianto, nessun __, cantavano gli 883; Opera di Puccini con l aria nessun Dorma; Misura di tempo estremamente piccola; È costituita di tempo ; Cede un veicolo in uso tempo raneo; Il tempo che non finisce mai; Un cetaceo ; Il cetaceo dei film Free Willy; Il profeta ingoiato dal cetaceo ; Un cetaceo come Moby Dick; Penisola russa tra il Mare di Barents e il Mar bianco ; Un vino bianco della Romagna; È detta il Continente bianco ; Si veste tutta di bianco ma non e una tennista old style; Il nero tocca Soci; L elegante taccuino nero usato da Hemingway; L ha nero chi si è svegliato male; È nero per i Francesi; Cerca nelle Definizioni