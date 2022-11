Misura di tempo estremamente piccola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura di tempo estremamente piccola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NANOSECONDO

Significato/Curiosita : Misura di tempo estremamente piccola

di misura. il termine moggio deriva etimologicamente dal latino mòdius il quale, venendo da modus cioè "misura", vuol dire proprio "unità di misura"...

Come la fisica delle particelle, utilizzano comunemente il nanosecondo. in un nanosecondo la luce percorre esattamente 29,9792458 centimetri nel vuoto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

