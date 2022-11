Lungo racconto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lungo racconto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROMANZO

Significato/Curiosita : Lungo racconto

Il racconto - di formato più o meno esteso - diventa biografico. se il racconto è scritto in riferimento a se stessi, si è davanti ad un racconto autobiografico...

Significati, vedi romanzo (disambigua). il romanzo è un genere della narrativa scritto in prosa. origini e caratteristiche fondanti del romanzo sono argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con lungo; racconto; lungo le strade cittadine; È stato usato a lungo come insetticida; Le alcaline durano più a lungo ; Lottarono a lungo con i patrizi nell antica Roma; Il racconto di De Amicis: __ Appennini alle Ande; racconto per far ridere; Concludono il racconto ; Lo snodarsi del racconto ; Cerca nelle Definizioni