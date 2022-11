Henry Dunant : Croce Rossa = Gino Strada : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Henry Dunant : Croce Rossa = Gino Strada : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMERGENCY

Significato/Curiosita : Henry dunant : croce rossa = gino strada : x

Di solferino, fu durante questo conflitto che henry dunant ha preso l'iniziativa di creare la croce rossa. il fronte alpino della prima guerra mondiale...

Significati, vedi emergency (disambigua). emergency – life support for civilian war victims, meglio nota con la denominazione breve emergency, è un'associazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con henry; dunant; croce; rossa; gino; strada; Film di Hitchcock con henry Fonda; L henry che scrisse Tropico del Cancro; henry della politica usa; Il Jones del capolavoro di henry Fielding; La fondò Henry dunant ; La promosse H. dunant ; La scritta in cima alla croce ; La scienza di croce ; Grossi ragni dalla croce sul dorso; Il da Piacenza che fu cardinale presbitero di Santa croce in Gerusalemme nel XII secolo; Trenitalia : Frecciarossa = NTV : x; rossa na che canta; Attrezzi per sgrossa re legname; Grossa ghiandola dell apparato digerente; Il computer... sulle gino cchia; È sulle gino cchia del commensale; La parte posteriore a losanga del gino cchio; Ingino cchiatoio da camera; La strada Statale N. 1; Veicolo fuori strada ; Il segnale strada le ottagonale; Avvallamento strada le; Cerca nelle Definizioni