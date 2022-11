Un escursione sulla neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un escursione sulla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CIASPOLATA

Significato/Curiosita : Un escursione sulla neve

Caso di escursioni su neve o ghiaccio); crema solare (indispensabile) con fattore di protezione uv adeguato all'altitudine e alle ore di marcia; un fischietto...

Un paio di ciaspole la corsa con le racchette da neve, detta anche ciaspolata, è uno sport invernale praticato, agonisticamente e non, con le racchette... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

