Coadiuva l arbitro impiegando mezzi elettronici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coadiuva l arbitro impiegando mezzi elettronici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAR

Il valore a rischio (conosciuto anche come value at risk o var) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. tale misura indica la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

