La bilancia un tempo usata dall ortolano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La bilancia un tempo usata dall ortolano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STADERA

Significato/Curiosita : La bilancia un tempo usata dall ortolano

Milanese. un ortolano di milano con l'insegna del negozio scritta in dialetto milanese (l'ortolán püsee vêcc de milan, ovvero "l'ortolano più vecchio...

Stai cercando altri significati, vedi stadera (disambigua). peso di stadera romana rinvenuto a magasa la stadèra è una bilancia di origine etrusca il cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

