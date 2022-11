Un autrice di gesta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un autrice di gesta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EROINA

Significato/Curiosita : Un autrice di gesta

Novembre 1973) è un'attrice, sceneggiatrice, autrice televisiva e comica italiana. ha vinto il david di donatello per la migliore attrice protagonista...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eroina (disambigua). l'eroina è un derivato della morfina, alcaloide principe dell'oppio (assieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

