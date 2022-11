Aspri nei modi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aspri nei modi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RUDI

Significato/Curiosita : Aspri nei modi

È un mollusco cefalopode molto diffuso nei bassi fondali, non oltre i 200 metri. preferisce i substrati aspri, rocciosi, perché ricchi di nascondigli...

Rudolf völler, detto rudi (hanau, 13 aprile 1960), è un allenatore di calcio, ex calciatore e dirigente sportivo tedesco, di ruolo attaccante, direttore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

