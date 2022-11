Argomento da sostenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Argomento da sostenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TESI

Significato/Curiosita : Argomento da sostenere

Dei due è eminente. gli oppositori dell'argomento tendono a sostenere che non sia prudente trarre conclusioni da un'estrapolazione della causalità esterna...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tesi (disambigua). la tesi (dal greco antico es, thesis, ovvero "posizione") è un enunciato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Cosi è un testo che tratta un solo argomento ; Un argomento che scotta; Sezione di un testo che racchiude un argomento ; argomento di discussione; Affermare, sostenere che è vero; sostenere ... l alcool; Non pronto per sostenere l esame; Non pronto per sostenere l esame;