Un abito ormai poco usato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un abito ormai poco usato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TAIT

Significato/Curiosita : Un abito ormai poco usato

Avventure in africa di gianni celati. il termine è ormai poco usato e con esso s'intende perlopiù un largo e lungo cappotto o anche una veste da camera...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tait (disambigua). tait era la dea egizia della tessitura t3yt con la variante: forma di neith... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

