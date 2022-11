Quando arriva... gli indisciplinati tremano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando arriva... gli indisciplinati tremano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CASTIGAMATTI

Significato/Curiosita : Quando arriva... gli indisciplinati tremano

In precedenti opere e che ora si presentano in un simpatico ruolo di castigamatti. nel 2022 è stato distribuito un reboot con edoardo pesce e alessandro... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 novembre 2022

Un uccello che non stende il collo quando vola; Cosi è il freddo... quando è eccessivo; Ritorna al nido quando inizia la primavera; Si dice quando si fissa una scadenza; arriva che il treno è partito; arriva per seccare; arriva dopo l ottava; arriva no al traguardo alle spalle dei primi; Rigorosa con gli indisciplinati ; Ragazzini indisciplinati ; Anagramma di tremano che rima con spiare;