Per niente fluidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per niente fluidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VISCOSI

Significato/Curiosita : Per niente fluidi

fluido mortale (the blob), noto anche come blob - fluido mortale, è un film del 1958 diretto da irvin s. yeaworth jr. è considerato una pellicola cult...

La viscosa è un filato in cellulosa che imita la morbidezza delle pregiate fibre usate storicamente presentando inoltre una lucentezza serica, per cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 novembre 2022

Altre definizioni con niente; fluidi; Si dice di festa per niente divertente; Proveniente da un determinato luogo; È niente in Spagna; Scandaloso, sconveniente ; fluidi ficare, sgombrare; Sono più o meno fluidi ; Tutt altro che fluidi ; fluidi untuosi; Cerca nelle Definizioni