Viene risarcito, ma non è materiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene risarcito, ma non è materiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DANNO MORALE

Significato/Curiosita : Viene risarcito, ma non e materiale

Per 15 000 euro. la donna, sedicente medium, ha risarcito stasi extragiudizialmente di 6 000 euro ed è stata condannata per diffamazione in sede civile...

Economico, affettivo, morale. anonimo fiorentino, il naufragio della nave di ulisse, 1390-1400 ca l'azione o l'evento che causano il danno possono essere fortuiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con viene; risarcito; materiale; viene ben rifinita nelle sartorie d alta moda; viene issato sull albero di trinchetto; Se viene alle mani sono dolori ma non è il tipo litigioso; Dopo il suo arrivo non manca mai la festa ma non è lo zio d America che viene a trovarci; materiale incendiario; materiale per fare cappelli; materiale per intagliatori; Un materiale resistente al fuoco;