È un minerale di ferro di colore grigio scuro - Cruciverba

È un minerale di ferro di colore grigio scuro.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMATITE

Significato/Curiosita : E un minerale di ferro di colore grigio scuro

Blocco di magnetite con limatura di ferro che vi aderisce seguendo la disposizione locale delle linee di forza del campo magnetico creato dal minerale associazione...

Granuli arrotondati di ematite l'ematite è un minerale del ferro (un ossido), abbastanza frequente in natura, appartenente all'omonimo gruppo. il nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

